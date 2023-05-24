Переезд в Англию откладывается. Клуб Премьер-лиги больше не рассматривает трансфер защитника сборной Украины — журналист 24 мая, 21:29 Игрок остается в Шахтере (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)

Игрок донецкого Шахтера, который скоро может завоевать золотые медали чемпионата Украины, Николай Матвиенко рискует остаться в составе «горняков» до зимы.

Об этом в Twitter сообщает известный футбольный журналист и инсайдер Фабрцио Романо.

По информации источника, Брайтон продолжает следить за футболистом, однако на данном этапе трансфер маловероятен.

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Английский клуб прекратил попытки подписать Матвиенко после того, как Шахтер отказался продавать украинца за 16 миллионов евро зимой этого года.

No concrete or fresh talks on between Brighton and Shakhtar Donetsk for Mykola Matvienko, it’s not something close or advanced at this stage. 🔵⛔️ #MCFC



No negotiations after €16m bid turned down last January. pic.twitter.com/AaGgpAApuI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2023

Следует отметить, что в трансфере защитника был лично заинтересован главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби, когда-то возглавлявший «горняков».

Под его руководством Брайтон идет шестым в турнирной таблице АПЛ и впервые за свою историю вышел в еврокубки.

В этом сезоне в УПЛ Матвиенко сыграл 36 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что другой игрок Шахтера может закончить карьеру и войти в тренерский штаб сборной.