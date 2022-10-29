Английская Премьер-лига. Клуб экс-тренера Шахтера разгромил Челси, Ливерпуль сенсационно проиграл аутсайдеру — видео
Челси уступил Брайтону 1:4 (Фото:Reuters/John Sibley)
Состоялись восемь матчей 14 тура английской Премьер-лиги.
Брайтон, наставником которого недавно стал экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, дома разгромил Челси 4:1.
Ливерпуль сенсационно со счетом 1:2 уступил Лидсу, который благодаря победе покинул зону вылета.
Без сенсаций сыграли Манчестер Сити и Тоттенхэм, обыгравшие Лестер и Борнмут соответственно.
Результаты матчей:
Лестер — Манчестер Сити 0:1
Гол: Де Брюйне, 49
Борнмут — Тоттенхэм 2:3
Голы: Мур, 22, 49 — Сессеньон, 57, Бен Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2
Брайтон — Челси 4:1
Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (авт), Челоба, 42 (авт), Гросс, 90+2 — Хаверц, 48
Ньюкасл — Астон Вилла 4:0
Голы: Уилсон, 45+6 (пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 67
Кристал Пелас — Саутгемптон 1:0
Гол: Эдуар, 38
Брентфорд — Вулверхэмптон 1:1
Голы: Ми, 50 — Невеш, 52
Удаление : Диего Коста, 90+7
Фулхэм — Эвертон 0:0
Ливерпуль — Лидс 1:2
Голы: Салах, 14 — Родриго, 4, Саммервилл, 89
Турнирная таблица
В предыдущем туре АПЛ Челси сыграл вничью с Манчестер Юнайтед (1:1).