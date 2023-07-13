Жирона усилилась 19-летним бразильцем — видео 13 июля, 12:25 Савиньо Морейра (Фото:ФК Жирона)

Испанская Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков, арендовала 19-летнего бразильского правого вингера Савиньо Морейру.

Бразилец присоединился к каталонскому клубу из французского Труа. Аренда рассчитана на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

На правом фланге атаки в составе Жироны играет украинец Виктор Цыганков. Однако отмечается, что бразилец может сыграть и на левом фланге.

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Напомним, что Жирона и Труа принадлежат в одну сеть клубов — City Football Group.

В прошлом году французы заплатили за футболиста 6,5 млн евро Атлетико Минейро и отдали его в аренду в ПСВ, где Морейра сделал два ассиста в восьми матчах.

Ранее сообщалось, что Жирона может подписать нападающего сборной Украины и Днепра-1 Артема Довбика.