Жирона усилилась 19-летним бразильцем — видео

13 июля, 12:25
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Савиньо Морейра (Фото:ФК Жирона)

Савиньо Морейра (Фото:ФК Жирона)

Испанская Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков, арендовала 19-летнего бразильского правого вингера Савиньо Морейру.

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Бразилец присоединился к каталонскому клубу из французского Труа. Аренда рассчитана на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

На правом фланге атаки в составе Жироны играет украинец Виктор Цыганков. Однако отмечается, что бразилец может сыграть и на левом фланге.

Видео дня

https://twitter.com/GironaFC/status/1679401091312623617
https://twitter.com/GironaFC/status/1679409173799268352

Напомним, что Жирона и Труа принадлежат в одну сеть клубов — City Football Group.

В прошлом году французы заплатили за футболиста 6,5 млн евро Атлетико Минейро и отдали его в аренду в ПСВ, где Морейра сделал два ассиста в восьми матчах.

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Ранее сообщалось, что Жирона может подписать нападающего сборной Украины и Днепра-1 Артема Довбика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Жирона

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