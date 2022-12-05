Бразилия — Южная Корея. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 5 декабря, 02:49 Бразилия проиграла Южной Корее лишь в двух матчах из 25 (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Бразилии и Южной Кореи. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 5 декабря.



Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон — Милитао, Маркиньос, Силва, Данило — Пакета, Каземиро, Неймар — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Южная Корея: Сын Гю — Мун Хван, Мин Джэ, Йон Хвон, Джин Су — Ин Бом, Ву Юн — Хи Чхан, Кан Ин, Хын Мин — Гю Сон

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Матч состоится в катарской Дохе на стадионе 974. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Бразилия с 6 очками заняла первое место в группе G. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Япония — Хорватия.

Команда до поражения в последнем матче от Камеруна не проигрывала 17 поединков кряду во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитник Теллес и нападающий Жезус, под вопросом участие Сандро (травмы).

Южная Корея с 4 очками заняла второе место в группе H. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Япония — Хорватия.

Команда потерпела одно поражение в шести последних играх во всех турнирах при трех победах и двух ничьих. Коллектив не имеет кадровых проблем перед поединком.

Статистика знает 25 матчей между соперниками. Бразилия одержала 15 побед, Южная Корея — две. Еще восемь поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бразилия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,25, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Южная Корея, оценивается в 13,00, ничья — в 5,50.