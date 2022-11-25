Звезда сборной Бразилии забил супергол на ЧМ-2022 — видео

25 ноября, 10:05
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Ришарлисон стал главным героем матча (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ришарлисон стал главным героем матча (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон забил супергол в матче чемпионата мира-2022 по футболу против национальной команды Сербии.

На 73-й минуте встречи Винисиус Жуниор, оказавшись с мячом на левом фланге, сделал передачу в центр штрафной площади.

Ришарлисон, первым касанием подкинул мяч в воздух на высоту чуть выше своего роста, а вторым — нанес удар боковыми ножницами.

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Сфера полетела в самый угол ворот сербской сборной без шансов для их вратаря Вани Милинковича-Савича.

Ришарлисон стал главным героем матча, он также забил и первый гол бразильцев, которые выиграли со счетом 2:0.

Ранее на ЧМ-2022 сборная Швейцарии обыграла национальную команду Камеруна.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Сербии

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