Звезда сборной Бразилии забил супергол на ЧМ-2022 — видео
Ришарлисон стал главным героем матча (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Форвард сборной Бразилии Ришарлисон забил супергол в матче чемпионата мира-2022 по футболу против национальной команды Сербии.
На 73-й минуте встречи Винисиус Жуниор, оказавшись с мячом на левом фланге, сделал передачу в центр штрафной площади.
Ришарлисон, первым касанием подкинул мяч в воздух на высоту чуть выше своего роста, а вторым — нанес удар боковыми ножницами.
Сфера полетела в самый угол ворот сербской сборной без шансов для их вратаря Вани Милинковича-Савича.
Ришарлисон стал главным героем матча, он также забил и первый гол бразильцев, которые выиграли со счетом 2:0.
Ранее на ЧМ-2022 сборная Швейцарии обыграла национальную команду Камеруна.