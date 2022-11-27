Бразилия — Швейцария. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 27 ноября, 20:16 Бразилия обыграла в первом туре Сербию (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Бразилии и Швейцарии.



Поединок Бразилия — Швейцария состоится в Дохе 28 ноября, на стадионе 974. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Бразилии перед матчем:

победила Сербию со счетом 2:0 в первом туре;

лидирует в группе G, опережая соперника по разнице мячей;

выиграла восемь последних игр подряд во всех турнирах и не знает поражений 16 последних поединков кряду;

не сыграют основные защитник Данило и нападающий Неймар ( травмы).

Что нужно знать про сборную Швейцарии перед матчем:

победила Камерун со счетом 1:0 в первом туре;

занимает второе место, опережая Камерун и Сербию на три очка;

потерпела одно поражение в последних пяти поединках во всех турнирах при четырех победах;

не имеет кадровых проблем перед игрой.

Ориентировочные составы:



Бразилия: Алиссон — Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро — Каземиро, Фред, Пакета — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Фройлер, Джака, Соу — Шакири, Эмболо, Варгас