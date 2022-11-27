Бразилия — Швейцария. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

27 ноября, 20:16
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Бразилия обыграла в первом туре Сербию (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Бразилия обыграла в первом туре Сербию (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Бразилии и Швейцарии.

Поединок Бразилия — Швейцария состоится в Дохе 28 ноября, на стадионе 974. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Бразилии перед матчем:

  • победила Сербию со счетом 2:0 в первом туре;
  • лидирует в группе G, опережая соперника по разнице мячей;
  • выиграла восемь последних игр подряд во всех турнирах и не знает поражений 16 последних поединков кряду;
  • не сыграют основные защитник Данило и нападающий Неймар (травмы).
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Что нужно знать про сборную Швейцарии перед матчем:

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  • победила Камерун со счетом 1:0 в первом туре;
  • занимает второе место, опережая Камерун и Сербию на три очка;
  • потерпела одно поражение в последних пяти поединках во всех турнирах при четырех победах;
  • не имеет кадровых проблем перед игрой.

Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон — Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро — Каземиро, Фред, Пакета — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Фройлер, Джака, Соу — Шакири, Эмболо, Варгас

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Бразилии

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