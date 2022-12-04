Бразилия — Южная Корея. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

4 декабря, 20:48
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Неймар снова в строю сборной Бразилии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Неймар снова в строю сборной Бразилии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия — Южная Корея можно здесь

Поединок Бразилия — Южная Корея состоится в Дохе 5 декабря на стадионе 974. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Бразилии перед матчем:

  • с 6 очками заняла первое место в группе G после побед над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0), а также поражения от Камеруна (0:1);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Япония — Хорватия;
  • до поражения в последнем матче от Камеруна не проигрывала 17 поединков кряду во всех турнирах;
  • не сыграют защитник Теллес и нападающий Жезус, под вопросом участие Сандро (травмы).
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Что нужно знать про сборную Южной Кореи перед матчем:

  • с 4 очками заняла второе место в группе H после ничьей с Уругваем (0:0), поражения от Ганы (2:3) и победы над Португалией (2:1);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Япония — Хорватия;
  • потерпела одно поражение в шести последних играх во всех турнирах при трех победах и двух ничьих;
  • не имеет кадровых проблем перед поединком.

Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон — Милитао, Маркиньос, Силва, Данило — Пакета, Каземиро, Неймар — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Южная Корея: Сын Гю — Мун Хван, Мин Джэ, Йон Хвон, Джин Су — Ин Бом, Ву Юн — Хи Чхан, Кан Ин, Хын Мин — Гю Сон

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии

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