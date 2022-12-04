Бразилия — Южная Корея. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 4 декабря, 20:48 Неймар снова в строю сборной Бразилии (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи.



Поединок Бразилия — Южная Корея состоится в Дохе 5 декабря на стадионе 974. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Бразилии перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе G после побед над Сербией ( 2:0) и Швейцарией ( 1:0), а также поражения от Камеруна ( 0:1);

2:0) и Швейцарией 1:0), а также поражения от Камеруна 0:1); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Япония — Хорватия;

до поражения в последнем матче от Камеруна не проигрывала 17 поединков кряду во всех турнирах;

не сыграют защитник Теллес и нападающий Жезус, под вопросом участие Сандро ( травмы).

Что нужно знать про сборную Южной Кореи перед матчем:

с 4 очками заняла второе место в группе H после ничьей с Уругваем ( 0:0), поражения от Ганы ( 2:3) и победы над Португалией ( 2:1);

0:0), поражения от Ганы 2:3) и победы над Португалией 2:1); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Япония — Хорватия;

потерпела одно поражение в шести последних играх во всех турнирах при трех победах и двух ничьих;

не имеет кадровых проблем перед поединком.

Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон — Милитао, Маркиньос, Силва, Данило — Пакета, Каземиро, Неймар — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Южная Корея: Сын Гю — Мун Хван, Мин Джэ, Йон Хвон, Джин Су — Ин Бом, Ву Юн — Хи Чхан, Кан Ин, Хын Мин — Гю Сон