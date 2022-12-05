Бразилия разгромила Южную Корею и стала четвертьфиналистом ЧМ-2022 — видео
В четвертьфинале Бразилия сыграет с Хорватией (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Сборная Бразилии со счетом 4:1 победила команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.
Бразилия открыла счет уже на 7-й минуте после точного удара Винисиуса Жуниора. Прошло всего шесть минут, как Неймар реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.
До перерыва в воротах Южной Кореи побывали еще два мяча. На 29-й минуте Ришарлисон завершил комбинацию, которую сам и начал, а на 36-й Пакета ударом с лета замкнул пас Винисиуса.
Во втором тайме Южная Корея благодаря мощному удару Пек Сын Хо издалека отквитала один гол, но спасти ситуацию не удалось.
Бразилия — Южная Корея 4:1
Голы: Винисиус Жуниор, 7, Неймар, 13 (пен), Ришарлисон, 29, Пакета, 36 — Пек Сын Хо, 76
В четвертьфинале Бразилия сыграет с Хорватией, победившей сегодня в серии пенальти Японию.