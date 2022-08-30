Едва сдержал слезы. Бразильские футболистки рассмешили президента ФИФА во время награждения — видео 30 августа, 14:57 Президент ФИФА реагировал на действия футболисток с улыбкой (Фото:REUTERS/Mayela Lopez)

Футболистки сборной Бразилии в возрасте до 20 лет рассмешили президента ФИФА Джанни Инфантино во время церемонии награждения на чемпионате мира.



Команда из Южной Америки стала бронзовой призеркой первенства, обыграв в матче за третье место нидерландок.

Во время церемонии награждения одна из футболисток, получая медаль от президента ФИФА, погладила того рукой по лысине.

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Поступок девушки рассмешил Инфантино, который буквально едва сдерживал слезы.

Позже поступок своей соотечественницы повторили и другие игроки бразильской команды. Президент ФИФА реагировал на их действия с улыбкой.

Ранее Шевченко недовольно прокомментировал слова Инфантино, который назвал войну в Украине конфликтом.

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