Едва сдержал слезы. Бразильские футболистки рассмешили президента ФИФА во время награждения — видео

30 августа, 14:57
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Президент ФИФА реагировал на действия футболисток с улыбкой (Фото:REUTERS/Mayela Lopez)

Президент ФИФА реагировал на действия футболисток с улыбкой (Фото:REUTERS/Mayela Lopez)

Футболистки сборной Бразилии в возрасте до 20 лет рассмешили президента ФИФА Джанни Инфантино во время церемонии награждения на чемпионате мира.

Команда из Южной Америки стала бронзовой призеркой первенства, обыграв в матче за третье место нидерландок.

Во время церемонии награждения одна из футболисток, получая медаль от президента ФИФА, погладила того рукой по лысине.

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Поступок девушки рассмешил Инфантино, который буквально едва сдерживал слезы.

Позже поступок своей соотечественницы повторили и другие игроки бразильской команды. Президент ФИФА реагировал на их действия с улыбкой.

https://twitter.com/Gol/status/1564185692292497409

Ранее Шевченко недовольно прокомментировал слова Инфантино, который назвал войну в Украине конфликтом.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Видео Сборная Бразилии Футбольные курьезы Спортивные курьезы

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