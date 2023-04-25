«Символ стойкости украинского народа». Бразильский футбольный клуб принял название и цвета Мариуполя до возвращения команды в родной город

25 апреля, 09:40
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Бател поддержал Мариуполь (Фото:ФК Бател)

Бател поддержал Мариуполь (Фото:ФК Бател)

Бразильский клуб Бател поддержал украинскую футбольную команду Мариуполь, приняв ее цвета и название.

Об этом Бател сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Бател базируется в городе Гуарапуава, который имеет 75% населения украинского происхождения, и это крупнейшая украинская община в Латинской Америке.

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«Они будут заботиться о Мариуполе до тех пор, пока команда не сможет вернуться на родину.

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Бател примет название и цвета клуба Мариуполь. И позаботится о команде, пока та не сможет вернуться домой. Мариуполь – символ устойчивости украинского народа и нации. Давайте сохраним традиции и пристрастие к футболу.

Пора позаботиться об этой команде, уважать эти цвета и сохранить их историю. В стране футбола", - говорится в заявлении.

ФК Бател via Instagram
Фото: ФК Бател via Instagram

Сообщалось, что Мариуполь пропускает сезон 2022/23 в украинской премьер-лиге, однако не потеряет свои места в высшем дивизионе страны.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бразилия ФК Мариуполь

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