«Я принесу украинцам радость». Бразильский новичок клуба УПЛ высказался о войне в Украине 16 августа, 10:00 Арикльсон (Фото:ФК Полесье)

Игрок житомирского Полесья Арикльсон, который недавно подписал контракт с клубом, поделился мыслями о войне Украины против российских захватчиков.

В интервью официальному сайту клуба футболист признался, что следил за событиями в стране еще до предложения от украинского коллектива.

«Наверное, уже всем известна эта ситуация. До предложения и после я интересовался. Это ужасно, что война в стране.

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Война — это всегда плохо, но я уже здесь. Надеюсь, что своей формой и своим отношением к игре я принесу людям радость в это трудное время", — сказал Ариэльсон.

Напомним, что в прошлом туре УПЛ Полесье минимально уступило львовскому Руху (0:1) и потерпело второе поражение в сезоне.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подписал контракт с Полесьем.