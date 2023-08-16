«Я принесу украинцам радость». Бразильский новичок клуба УПЛ высказался о войне в Украине
Арикльсон (Фото:ФК Полесье)
Игрок житомирского Полесья Арикльсон, который недавно подписал контракт с клубом, поделился мыслями о войне Украины против российских захватчиков.
В интервью официальному сайту клуба футболист признался, что следил за событиями в стране еще до предложения от украинского коллектива.
«Наверное, уже всем известна эта ситуация. До предложения и после я интересовался. Это ужасно, что война в стране.
Война — это всегда плохо, но я уже здесь. Надеюсь, что своей формой и своим отношением к игре я принесу людям радость в это трудное время", — сказал Ариэльсон.
Напомним, что в прошлом туре УПЛ Полесье минимально уступило львовскому Руху (0:1) и потерпело второе поражение в сезоне.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подписал контракт с Полесьем.