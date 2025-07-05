Бывший футболист Барселоны вернется в донецкий Шахтер — СМИ

5 июля, 14:55
Поделиться:
Марлон (Фото: ФК Шахтер)

Марлон (Фото: ФК Шахтер)

29-летний бразильский центральный защитник Марлон снова станет игроком Шахтера.

Читайте также:
Украинская Премьер-лига представила календарь нового чемпионата — когда начало и матчи Шахтера с Динамо

Футболист вернется в донецкий клуб как свободный агент, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Марлон присоединился к Шахтеру в 2021 году, перейдя из Сассуоло за 12 миллионов евро.

Реклама

После начала полномасштабной войны бразилец покинул Шахтер и играл на правах аренды за Монцу и Флуминенсе, а в 2024 году разорвал контракт с «горняками», воспользовавшись правилом ФИФА, и перешел в ФК Лос-Анджелес.

Марлон провел за калифорнийцев 27 поединков, в том числе три на клубном чемпионате мира-2025. В начале июля Лос-Анджелес объявил, что не сумел договориться о продлении контракта с защитником.

Отметим, что ранее Марлон выступал за каталонскую Барселону, проведя три матча в составе команды в сезоне 2016/17.

Читайте также:
«Абсолютно не поддерживаю это». Срна сравнил клубный ЧМ-2025 с чемпионатом Украины

Мы писали, что Шахтер одержал победу в первом матче под руководством Арды Турана.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Марлон ФК Шахтер Трансферы Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies