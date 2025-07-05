Футболист вернется в донецкий клуб как свободный агент, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Марлон присоединился к Шахтеру в 2021 году, перейдя из Сассуоло за 12 миллионов евро.

После начала полномасштабной войны бразилец покинул Шахтер и играл на правах аренды за Монцу и Флуминенсе, а в 2024 году разорвал контракт с «горняками», воспользовавшись правилом ФИФА, и перешел в ФК Лос-Анджелес.

Марлон провел за калифорнийцев 27 поединков, в том числе три на клубном чемпионате мира-2025. В начале июля Лос-Анджелес объявил, что не сумел договориться о продлении контракта с защитником.

Отметим, что ранее Марлон выступал за каталонскую Барселону, проведя три матча в составе команды в сезоне 2016/17.

