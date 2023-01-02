Английская Премьер-лига. Ливерпуль потерпел сенсационное поражение 2 января, 22:05 Ливерпуль остается на шестом месте в таблице (Фото:Reuters/John Sibley)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовал 19-й тур.



Действующий вице-чемпион Англии Ливерпуль потерпел неожиданное поражение в выездном матче от Брентфорда с результатом 1:3.

Хозяева поля сумели забить два мяча еще до перерыва благодаря результативным ударам Конате (в свои ворота) и Висса.

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В начале второго тайма гости сумели сократить отставание в счете после гола Окслейда-Чемберлена но Мбемо на 84-й минуте восстановил статус-кво.

Это поражение оставило Ливерпуль на шестом месте в турнирной таблице. На два балла меньше у Брентфорда, который занимает седьмую позицию.

Брентфорд — Ливерпуль 3:1

Голы: Конате (автогол), 19, Висса, 42, Мбемо, 84 — Окслейд-Чемберлейн, 50

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне в прошлом туре АПЛ Челси неожиданно не сумел победить дома Ноттингем — 1:1, а Тоттенхэм на своем поле сенсационно уступил Астон Вилле — 0:2.