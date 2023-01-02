Английская Премьер-лига. Ливерпуль потерпел сенсационное поражение
Ливерпуль остается на шестом месте в таблице (Фото:Reuters/John Sibley)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовал 19-й тур.
Действующий вице-чемпион Англии Ливерпуль потерпел неожиданное поражение в выездном матче от Брентфорда с результатом 1:3.
Хозяева поля сумели забить два мяча еще до перерыва благодаря результативным ударам Конате (в свои ворота) и Висса.
В начале второго тайма гости сумели сократить отставание в счете после гола Окслейда-Чемберлена но Мбемо на 84-й минуте восстановил статус-кво.
Это поражение оставило Ливерпуль на шестом месте в турнирной таблице. На два балла меньше у Брентфорда, который занимает седьмую позицию.
Брентфорд — Ливерпуль 3:1
Голы: Конате (автогол), 19, Висса, 42, Мбемо, 84 — Окслейд-Чемберлейн, 50
Турнирная таблица АПЛ
Накануне в прошлом туре АПЛ Челси неожиданно не сумел победить дома Ноттингем — 1:1, а Тоттенхэм на своем поле сенсационно уступил Астон Вилле — 0:2.