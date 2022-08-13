И нарвался на хейт фанатов. Один из лучших вратарей мира совершил дикий ляп в чемпионате Англии — видео

13 августа, 21:05
Игра испанского вратаря была раскритикована болельщиками «красных дьяволов» (Фото:REUTERS/David Klein)

Игра испанского вратаря была раскритикована болельщиками «красных дьяволов» (Фото:REUTERS/David Klein)

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Геа совершил грубейшую ошибку в матче 2-го тура чемпионата Англии против Брентфорда.

На 10-й минуте встречи полузащитник хозяев Джошуа Да Силва нанес не слишком сильный удар из-за штрафной площади.

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Де Геа, как показалось, контролировал ситуацию, приготовившись поймать не самый сложный мяч. Однако Давид совершил грубую ошибку, пропустив игровую сферу между рук. Так Брентфорд открыл счет в матче.

Видео дня

https://twitter.com/FunnyFTMoments/status/1558494834385641472

На этом неприятности для Де Геа не закончились. Позже он привез еще один гол в свои ворота вместе с Кристианом Эриксеном.

https://twitter.com/Luke15315570/status/1558496101988274177

Всего же в первом тайме Брентфорд забил четыре мяча в ворота Манчестер Юнайтед. Игра испанского вратаря была раскритикована болельщиками «красных дьяволов».

Некоторые из фанатов с юмором оценили действия Де Геа в поединке:

https://twitter.com/FootyHumour/status/1558494495515222016
https://twitter.com/DannyAaronsFUT/status/1558494354586718209

В первом туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Брайтону.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Видео Английская Премьер-лига Давид Де Геа Чемпионат Англии

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