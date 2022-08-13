И нарвался на хейт фанатов. Один из лучших вратарей мира совершил дикий ляп в чемпионате Англии — видео 13 августа, 21:05 Игра испанского вратаря была раскритикована болельщиками «красных дьяволов» (Фото:REUTERS/David Klein)

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Геа совершил грубейшую ошибку в матче 2-го тура чемпионата Англии против Брентфорда.

На 10-й минуте встречи полузащитник хозяев Джошуа Да Силва нанес не слишком сильный удар из-за штрафной площади.

Де Геа, как показалось, контролировал ситуацию, приготовившись поймать не самый сложный мяч. Однако Давид совершил грубую ошибку, пропустив игровую сферу между рук. Так Брентфорд открыл счет в матче.

Видео дня

На этом неприятности для Де Геа не закончились. Позже он привез еще один гол в свои ворота вместе с Кристианом Эриксеном.

Всего же в первом тайме Брентфорд забил четыре мяча в ворота Манчестер Юнайтед. Игра испанского вратаря была раскритикована болельщиками «красных дьяволов».

Некоторые из фанатов с юмором оценили действия Де Геа в поединке:

В первом туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Брайтону.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.