Брентфорд — МЮ 3:1

Голы: Тьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5, — Шешко, 26

Уже в начале матча хозяева шокировали «красных дьяволов» двумя голами Тьяго, но на 26-й минуте Шешко сократил отставание для гостей.

Во второй половине встречи МЮ мог восстановить паритет, однако Фернандеш не реализовал пенальти. Точку в матче поставил Йенсен, который после передачи украинца Егора Ярмолюка красивым ударом из-за пределов штрафной пробил голкипера соперников Алтая Баиндира.

Интересно, что для Ярмолюка это первое результативное действие за Брентфорд, в том числе и в АПЛ. 21-летний украинец уже провел за английский клуб 74 матча во всех турнирах.

Напомним, что Егор перешел в Брентфорд летом 2022 года из Днепра-1 за 1,5 млн евро.

