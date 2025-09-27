Ярмолюк отметился первым ассистом в АПЛ и помог Брентфорду обыграть МЮ — видео

27 сентября, 17:29
Егор Ярмолюк (Фото: BrentfordFC)

В субботу, 27 сентября, Брентфорд уверенно одолел Манчестер Юнайтед в шестом туре английской Премьер-лиги.

Брентфорд — МЮ 3:1

Голы: Тьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5, — Шешко, 26

Уже в начале матча хозяева шокировали «красных дьяволов» двумя голами Тьяго, но на 26-й минуте Шешко сократил отставание для гостей.

Во второй половине встречи МЮ мог восстановить паритет, однако Фернандеш не реализовал пенальти. Точку в матче поставил Йенсен, который после передачи украинца Егора Ярмолюка красивым ударом из-за пределов штрафной пробил голкипера соперников Алтая Баиндира.

Интересно, что для Ярмолюка это первое результативное действие за Брентфорд, в том числе и в АПЛ. 21-летний украинец уже провел за английский клуб 74 матча во всех турнирах.

Напомним, что Егор перешел в Брентфорд летом 2022 года из Днепра-1 за 1,5 млн евро.

Ранее мы писали, что Довбик может перейти в клуб АПЛ в ближайшее трансферное окно.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Егор Ярмолюк Брентфорд Манчестер Юнайтед

