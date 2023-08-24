«В знак уважения к вашей храбрости». Английский клуб Егора Ярмолюка поддержал Украину в День Независимости — фото 24 августа, 14:30 Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Брентфорд, за который выступает полузащитник Егор Ярмолюк, обратился к украинцам в праздник Независимости.

В своем Twitter-аккаунте англичане отметили храбрость и жертвенность украинского народа, опубликовав фото Ярмолюка с сине-желтым флагом.

«В День Независимости Украины мы продолжаем поддерживать Украину в знак уважения к их храбрости и жертвенности», — написала пресс-служба Брентфорда.

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Ранее Эвертон Виталия Миколенко поздравил украинцев с Днем Независимости.