«В знак уважения к вашей храбрости». Английский клуб Егора Ярмолюка поддержал Украину в День Независимости — фото

24 августа, 14:30
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Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Брентфорд, за который выступает полузащитник Егор Ярмолюк, обратился к украинцам в праздник Независимости.

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В своем Twitter-аккаунте англичане отметили храбрость и жертвенность украинского народа, опубликовав фото Ярмолюка с сине-желтым флагом.

«В День Независимости Украины мы продолжаем поддерживать Украину в знак уважения к их храбрости и жертвенности», — написала пресс-служба Брентфорда.

Видео дня

https://twitter.com/BrentfordFC/status/1694637278277103642
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Ранее Эвертон Виталия Миколенко поздравил украинцев с Днем Независимости.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Егор Ярмолюк

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