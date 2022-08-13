Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко во второй раз подряд победил, МЮ стал последним после разгромного поражения новичку — видео 13 августа, 21:33 Зинченко провел на поле 77 минут (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Состоялись семь матчей 2-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе в результативном матче обыграл Лестер со счетом 4:2. В составе «канониров» голами отличились Гранит Джака, Габриэл Мартинелли и дважды Габриэл Жезус, а украинец Зинченко провел на поле 77 минут, после чего был заменен.

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Не столь оптимистичны дела у другого украинца Виталия Миколенко, который вместе с Эвертоном проиграл Астон Вилле, потерпев второе поражение подряд.

Также второе поражение в двух стартовых турах потерпел Манчестер Юнайтед. «Красные дьяволы» сенсационно разгромно уступили новичку АПЛ Брентфорду со счетом 0:4 и опустились на последнюю строчку турнирной таблицы.

Результаты матчей:

Астон Вилла — Эвертон 2:1

Голы: Ингз, 31, Буэндия, 86 — Динь, 87 ( авт)

Манчестер Сити — Борнмут 4:0

Голы: Гюндоган, 19, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (авт)

Саутгемптон — Лидс 2:2

Голы: Арибо, 72, Уокер-Питерс, 81 — Родриго, 46, 60

Вулвергемптон — Фулхэм 0:0

Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Арсенал Лестер 4:2

Голы: Габриэл Жезус, 23, 36, Джака, 55, Мартинелли, 75 — Салиба, 53 (авт), Мэддисон, 74



Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбемо, 35

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В первом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед проиграл Брайтону (1:2).

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