Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко во второй раз подряд победил, МЮ стал последним после разгромного поражения новичку — видео

13 августа, 21:33
Зинченко провел на поле 77 минут (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Зинченко провел на поле 77 минут (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Состоялись семь матчей 2-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе в результативном матче обыграл Лестер со счетом 4:2. В составе «канониров» голами отличились Гранит Джака, Габриэл Мартинелли и дважды Габриэл Жезус, а украинец Зинченко провел на поле 77 минут, после чего был заменен.

Видео дня

Читайте также:
Зинченко попал в символическую сборную тура английской Премьер-лиги после дебютного матча за Арсенал

Не столь оптимистичны дела у другого украинца Виталия Миколенко, который вместе с Эвертоном проиграл Астон Вилле, потерпев второе поражение подряд.

Также второе поражение в двух стартовых турах потерпел Манчестер Юнайтед. «Красные дьяволы» сенсационно разгромно уступили новичку АПЛ Брентфорду со счетом 0:4 и опустились на последнюю строчку турнирной таблицы.

Результаты матчей:

Астон Вилла — Эвертон 2:1
Голы: Ингз, 31, Буэндия, 86 — Динь, 87 ( авт)

https://www.youtube.com/watch?v=dbEoDg7cXbk

Манчестер Сити — Борнмут 4:0
Голы: Гюндоган, 19, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (авт)

https://www.youtube.com/watch?v=4Ag7-7malRQ

Саутгемптон — Лидс 2:2
Голы: Арибо, 72, Уокер-Питерс, 81 — Родриго, 46, 60

Вулвергемптон — Фулхэм 0:0

Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Арсенал Лестер 4:2
Голы: Габриэл Жезус, 23, 36, Джака, 55, Мартинелли, 75 — Салиба, 53 (авт), Мэддисон, 74

https://www.youtube.com/watch?v=J1ohtn9FMyo

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбемо, 35

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В первом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед проиграл Брайтону (1:2).

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Лестер Сити

Эксклюзивы НВ

Том Купер
Военный аналитик
Так у Путина проблемы или нет? Что на самом деле происходит в армии России

Сегодня я расскажу о наиболее важных событиях и опыте Вооруженных сил РФ за последние несколько недель войны в Украине

13 августа, 20:03
Мнения
Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
13 августа, 20:02
Научпоп
Приблизительно через 5 млрд лет Солнце ждут невероятные изменения, которые уничтожат все живое на Земле (Фото:NASA/Terry Virts)
Космическая загадка /
Каждый год Земля отдаляется от Солнца. Как это влияет на климат и судьбу нашей планеты?
13 августа, 11:10
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X