Сборная Украины по футболу победила дубль английского клуба перед стартом в отборе на Евро-2024 23 марта, 22:30 Украина забила два мяча (Фото:УАФ)

Сборная Украины по футболу в товарищеском поединке за закрытыми дверьми обыграла на выезде вторую команду английского Брентфорда — 2:0.

Гости открыли счет на 22-й минуте, когда после подачи Малиновского с углового голом ударом головой отметился Сваток.

На исходе часа игры с лишним сине-желтые удвоили свой перевес — это Судаков точным выстрелом пробил из-за пределов штрафной.

Видео дня

Брентфорд-2 — Украина 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

Как сообщает сайт УАФ, по инициативе Брентфорда матч прошел не на его клубном стадионе, а на арене ФК Уимблдон в Лондоне.

Обе стороны приняли решение провести закрытую для СМИ игру без трансляции, тогда как на трибуны допустили только представителей официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Свой следующий матч сборная Украины проведет в отборе на Евро-2024 против Англии на выезде.