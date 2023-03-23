Сборная Украины по футболу победила дубль английского клуба перед стартом в отборе на Евро-2024

23 марта, 22:30
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Украина забила два мяча (Фото:УАФ)

Украина забила два мяча (Фото:УАФ)

Сборная Украины по футболу в товарищеском поединке за закрытыми дверьми обыграла на выезде вторую команду английского Брентфорда — 2:0.

Гости открыли счет на 22-й минуте, когда после подачи Малиновского с углового голом ударом головой отметился Сваток.

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На исходе часа игры с лишним сине-желтые удвоили свой перевес — это Судаков точным выстрелом пробил из-за пределов штрафной.

Видео дня

Брентфорд-2 — Украина 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

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Как сообщает сайт УАФ, по инициативе Брентфорда матч прошел не на его клубном стадионе, а на арене ФК Уимблдон в Лондоне.

Обе стороны приняли решение провести закрытую для СМИ игру без трансляции, тогда как на трибуны допустили только представителей официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Свой следующий матч сборная Украины проведет в отборе на Евро-2024 против Англии на выезде.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Сборная Украины Товарищеские матчи

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