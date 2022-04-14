«Слезы льются просто так». Звезда сборной Украины отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче 14 апреля, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Артем Довбик назвал российских военных преступниками (Фото:Артём Довбик via Instagram)

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик поделился эмоциями после зверств, которые российские военные совершили в Буче.

В интервью Футбол NEWS Довбик рассказал, что судьба украинцев сейчас зависит от Вооруженных Сил Украины, которые проявляют большой профессионализм и мужество, а российских военных футболист назвал преступниками.

Видео дня

«Разрывается все внутри. Смотришь на эту ситуацию, которая была в Буче, слезы льются просто так… В первую очередь из-за того, что ты не можешь ничего сделать, от тебя ничего не зависит.

Говорят, что в России проводился опрос. По его результатам выяснилось, что около 80% россиян поддерживают войну в Украине. Военные, зашедшие на нашу территорию, — военные преступники", — сказал Довбик.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.