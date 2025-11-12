Президент Барселоны сделал важное заявление о возможном возвращении Месси

Президент Барселоны Жоан Лапорта отреагировал на информацию СМИ о том, что суперзвезда Интер Майами Лионель Месси якобы скоро снова станет игроком каталонского клуба.

Основание для разговора о потенциальной аренде легенды Блаугранас возникло из-за паузы в несколько месяцев между сезонами MLS 2025 и 2026 годов. Прецеденты с краткосрочной арендой уже случались. Например, в 2012 году Тьерри Анри вернулся в Арсенал из Нью-Йорка Ред Буллз. Французский форвард провел в составе лондонцев полтора месяца, а затем снова продолжил играть за океаном.

Впрочем, Жоан Лапорта отверг возможность краткосрочной аренды Лионеля.

«Из уважения к Месси, нашим игрокам и нашим членам клуба сейчас не время размышлять о нереалистичных сценариях», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Лео провел за Барселону 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 ассиста. В составе каталонцев он завоевал 35 трофеев, в частности 10 титулов чемпиона Испании и три титула клубного чемпиона мира.

Месси покинул Блаугранас в 2021-м и перешел в ПСЖ, а с июля 2023 года играет за Интер Майами. В октябре он подписал новый контракт с американским клубом.

Вместе со своей командой аргентинец успешно пробился в ¼ финала плей-офф Major League Soccer-2025, где подопечным Хавьера Маскерано предстоит противостояние с Цинциннати.

Финальный матч плей-офф MLS пройдет 6 декабря. А новый сезон начнется в конце зимы.

Кстати, ранее Месси вышел на поле обновленного Камп Ноу и заинтриговал заявлением о возможном камбэке в Барселону.

