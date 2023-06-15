«Миллион процентов». Зинченко назвал страну, в которой планирует жить после завершения карьеры — откровенное признание футболиста 15 июня, 12:55 Александр Зинченко недавно побывал в Киеве (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился своими планами на будущее.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зинченко признался, что после завершения карьеры будет жить в Украине.

Футболист добавил, что, несмотря на российское вторжение, его семья осталась в Украине.

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«Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я тоже после завершения футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов, — сказал Зинченко.

Ранее Александр Зинченко, который недавно был в Киеве, заявил, что будет делать все возможное для помощи Украине.

