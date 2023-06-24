«Скоро увидимся, Донецк». Дарио Срна отреагировал на события в России

24 июня, 15:14
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Дарио Срна (Фото:instagram.com/darijosrna)

Дарио Срна (Фото:instagram.com/darijosrna)

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна надеется, что бунт вагнеровцев поможет Украине в ближайшее время вернуть оккупированный Донецк.

Напомним, вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, и объявили поход на Москву.

Срна опубликовал сторис Instagram фото ночной «Донбасс Арены» и написал: «Скоро увидимся, Донецк».

Видео дня

instagram.com/darijosrna
Фото: instagram.com/darijosrna

Ранее известный украинский теннисист Александр Долгополов назвал события в России гражданской войной.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Дарио Срна Российско-украинская война вагнеровцы

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