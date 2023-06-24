«Скоро увидимся, Донецк». Дарио Срна отреагировал на события в России
Дарио Срна (Фото:instagram.com/darijosrna)
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна надеется, что бунт вагнеровцев поможет Украине в ближайшее время вернуть оккупированный Донецк.
Напомним, вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, и объявили поход на Москву.
Срна опубликовал сторис Instagram фото ночной «Донбасс Арены» и написал: «Скоро увидимся, Донецк».
Ранее известный украинский теннисист Александр Долгополов назвал события в России гражданской войной.