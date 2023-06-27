Ответ президента: Лучший игрок Динамо Киев изъявил желание уехать Европу 27 июня, 17:42 Виталий Буяльский (Фото:ФК Динамо Киев)

Полузащитник сборной Украины и Динамо Виталий Буяльский близок к тому, чтобы покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

Президент клуба Игорь Суркис признался, что у него состоялся разговор с футболистом.

По словам функционера, он пообещал отпустить Виталия, если по нему поступит предложение.

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«Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный юноша. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за границей. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение.

Но пока его нет, Буяльский остается игроком Динамо и уезжает на сборы. У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок", — приводит слова Суркиса ТаТоТаке.

Действующий контракт Буяльского с Динамо рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне 30-летний футболист провел 39 матчей за киевлян, в которых забил 13 голов и выполнил 10 голевых передач.

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Напомним, по итогам прошлого года Буяльский был признан лучшим игроком Динамо Киев.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко официально вернулся в Динамо.