Динамо назвало лучшего игрока команды в 2022 году

31 декабря, 13:38
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Виталий Буяльский — лучший бомбардир Динамо в этом сезоне (Фото:ФК Динамо)

Виталий Буяльский — лучший бомбардир Динамо в этом сезоне (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский стал лучшим футболистом команды в 2022 году.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо определило лучшего игрока года путем голосования в социальных сетях, в котором приняли участие более 8 тысяч болельщиков.

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Буяльский победил в опросе, набрав 55% голосов.

В этом сезоне Буяльский является лучшим бомбардиром команды (11 мячей), вторым ассистентом (5 голевых передач) и лучшим по системе гол+пас (16) в матчах всех турниров.

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«Для меня на первом месте всегда стоят успехи команды, а не свои личные. С точки зрения личной статистики год показался хорошим, но командные результаты не позволяют назвать его успешным. Впрочем, у нас еще есть возможность все исправить и побороться за чемпионство», — прокомментировал свою победу Буяльский.

Динамо завершило первую часть сезона украинской Премьер-лиги разгромом Металлиста и занимает в турнирной таблице третье место.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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