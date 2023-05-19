Поспособствовал трансфер Мудрика. Шахтер за первый квартал уплатил больше налогов в бюджет Украины, чем за весь предыдущий год
Шахтер близок к чемпионству в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер отчитался за налоги, которые уплатил в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.
За первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
«Основным источником прибыли стал январский трансфер игрока горняков Михаила Мудрика в лондонский Челси», — говорится в сообщении клуба.
Сообщалось, что трансфер Мудрика обошелся Челси в 100 млн евро.
Ранее Шахтер сообщил, что за 2022 год уплатил 213 миллионов 718 тысяч гривен налогов.