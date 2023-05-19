Поспособствовал трансфер Мудрика. Шахтер за первый квартал уплатил больше налогов в бюджет Украины, чем за весь предыдущий год 19 мая, 11:35 Шахтер близок к чемпионству в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер отчитался за налоги, которые уплатил в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.

За первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

«Основным источником прибыли стал январский трансфер игрока горняков Михаила Мудрика в лондонский Челси», — говорится в сообщении клуба.

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Сообщалось, что трансфер Мудрика обошелся Челси в 100 млн евро.

Ранее Шахтер сообщил, что за 2022 год уплатил 213 миллионов 718 тысяч гривен налогов.