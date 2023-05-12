Бан за договорной матч. Бывшего игрока киевского Динамо отстранили от футбола
Никита Корзун (Фото:ФК Динамо Киев)
Экс-футболист Динамо Киев Никита Корзун дисквалифицирован на год за участие в договорных матчах.
Об отстранении 28-летнего игрока солигорского Шахтера сообщает комитет белорусских ассоциаций футбола.
Кроме дисквалификации белорус должен заплатить штраф в размере 11 100 белорусских рублей (4 400 долларов).
Также Шахтер Солигорск лишен чемпионства в сезоне-2022, наказан снятием 30 очков в сезоне-2023 и 20 в сезоне-2024. За договорные матчи наказали и серебряного призера чемпионата Беларуси Энергетик-БГУ.
Сообщается, что в Лигу чемпионов вместо Шахтера ассоциация заявит БАТЭ, однако чемпионом клуб из Борисова не признают, сообщает Tribuna.com Беларусь.
Никита Корзун был игроком Динамо с 2016 по 2020 год. За 30 матча в футболке киевлян ни разу не отличился голом.
Напомним, что в СМИ ширилось мнение, что матч УПЛ между Днепром-1 и Металлистом — договорный.