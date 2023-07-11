«Будет что-то серьезное». Артем Милевский анонсировал свое возвращение после длительной паузы
Артем Милевский (Фото:Instagram)
Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский, который нагрубил своей подписчице в Instagram, заявил, что возвращается к блогерской деятельности.
В своем аккаунте в Instagram Милевский опубликовал пост, в котором написал, что на его YouTube-канале скоро появится новое видео.
«Под звук сирен. А вообще скоро на канале Миля кое-что появится. Доброго всем утра и мирной недели», — написал Милевский.
Когда подписчики начали просить Артема, чтобы тот намекнул, о чем идет речь, бывший футболист написал: «будет что-то серьезное».
Ранее бывший тренер киевского Динамо заявил о беспомощности Артема Милевского.