«Давали квартиру в Москве». Легенда киевского Динамо рассказал, почему не предал Украину 12 мая, 20:22 Олег Кузнецов (Фото:прессслужба УАФ)

Экс-игрок Динамо Киев Олег Кузнецов рассказал почему, несмотря на невероятное финансовое предложение, отказался выступать за сборную России.

По его словам, перед чемпионатом мира-1994 ряд украинских игроков приглашали защищать цвета российской сборной. Впрочем, соблазнить удалось не всех.

«После распада Советского Союза мы с Михайличенко поехали на Евро-1992 в Швецию в составе сборной СНГ. После турнира Колосков начал уговаривать нас перейти в сборную России, потому что близился ЧМ-1994. Нам обещали невероятную выгоду: хорошие деньги и у каждого по квартире в Москве.

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Но мы с Михайличенко сразу отказались и сказали: «Мы украинцы, киевляне, и мы не будем играть за Россию ни при каких условиях». Это был первый и последний разговор на эту тему.

Канчельскис, Онопко, Юран согласились с предложением россиян. Они были моложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были старше и уже тогда понимали, что у нас нет души к России. Они, видимо, что-то ощущали", — сказал Кузнецов в интервью Fanday.

Олег Кузнецов в составе Динамо стал победителем Кубка обладателей кубков в 1986 году.