«Такие люди не совсем приятны». Экс-футболист Динамо объяснил, почему не любит Блохина

Морозюк признался, что считает Блохина слишком высокомерным.

«С Блохиным я почти не работал, но… Не знаю, даже там, где пересекался — мне такие люди не совсем приятны. Не люблю таких людей, которые летают там, где люди не летают.

Как по мне, каждый человек, кем бы он ни был, чего бы он ни достиг, должен быть ближе к народу, человеком простым.

Как по мне, футболист, если он адекватный, ни в коем случае не должен бояться тренера. Я вырос на понятии, что есть тренер — а футболист где-то там, под плинтусом. Этого не должно быть", — сказал Морозюк в подкасте Футбольный Диван.

Напомним, Блохин провел в Динамо почти всю игровую карьеру (1969−1988), стал лучшим бомбардиром в истории советского футбола.

В 2012 году Блохин вернулся в киевский клуб как главный тренер, но успеха на этом посту не достиг и был уволен в 2014-м.

