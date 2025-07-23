Нашли мертвым в доме. Легенда Фиорентины покончил жизнь самоубийством

На 65-м году жизни скончался бывший защитник Фиорентины и молодежной сборной Италии по футболу Челесте Пин.

По предварительным данным, он покончил с собой в собственном доме во Флоренции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Забил тревогу родственник, который давно не мог с ним связаться. На место оперативно прибыли медики и полиция.

Реклама

Фиорентина уже выразила соболезнования в связи с трагической новостью.

Пин выступал за флорентийский клуб в 1982−91 годах. В сезоне 1989/90 дошел с командой до финала Кубка УЕФА, в котором флорентийцы уступили Ювентусу. В 2022 году экс-футболиста занесли в Зал славы Фиорентины.

Также Пин был игроком Перуджи, Вероны и Сиены. Выступал за молодежную сборную Италии, с которой в 1984 году занял третье место на чемпионате Европы.

Мы писали, что Фиорентина заинтересована в трансфере форварда сборной Украины.