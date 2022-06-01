Трансфер во время войны. Экс-футболист молодежной сборной Украины перешел в российский Урал

1 июня, 19:41
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Иллой-Айет вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины (Фото:ФК Урал)

Иллой-Айет вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины (Фото:ФК Урал)

Бывший футболист молодежной сборной Украины Владис-Эммерсон Иллой-Айет стал игроком российского Урала, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Стороны подписали долгосрочный контракт. В следующем сезоне Иллой-Айет будет выступать за Урал в российской Премьер-лиге.

Владис-Эммерсон родился в Одессе. Поиграл за местный Черноморец, львовские Карпаты, тернопольскую Ниву и донецкий Олимпик.

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До перехода в Урал 26-летний защитник выступал за другой российский клуб — СКА-Хабаровск.

Иллой-Айет вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины. Позже он начал выступать за национальную команду Республики Конго.

Ранее украинская группа Дно посвятила песню бывшему футболисту сборной команды страны Анатолию Тимощуку, который после российского вторжения остался работать тренером в санкт-петербургском Зените.

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Теги:   Футбол Трансферы

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