Трансфер во время войны. Экс-футболист молодежной сборной Украины перешел в российский Урал 1 июня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Иллой-Айет вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины (Фото:ФК Урал)

Бывший футболист молодежной сборной Украины Владис-Эммерсон Иллой-Айет стал игроком российского Урала, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Стороны подписали долгосрочный контракт. В следующем сезоне Иллой-Айет будет выступать за Урал в российской Премьер-лиге.

Владис-Эммерсон родился в Одессе. Поиграл за местный Черноморец, львовские Карпаты, тернопольскую Ниву и донецкий Олимпик.

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До перехода в Урал 26-летний защитник выступал за другой российский клуб — СКА-Хабаровск.

Иллой-Айет вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины. Позже он начал выступать за национальную команду Республики Конго.

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