Легенда сборной Англии был найден без сознания дома и экстренно доставлен в больницу

Как сообщает The Telegraph, 58-летний англичанин был найден без сознания в собственном доме в пятницу, 18 июля.

Гаскойн был доставлен в реанимацию больницы города Пул.

Сейчас его уже перевели в отделение интенсивной терапии, где он находится в стабильном состоянии. Гаскойн будет оставаться в больнице еще несколько дней.

За свою карьеру Пол дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл два национальных Кубка в составе Рейнджерс. В Англии завоевал Кубок в составе Тоттенхэма.

За сборную Англии Гаскойн провел 57 матчей и забил 10 голов. После карьеры игрока Пол попробовал себя в роли тренера, однако проявить себя не сумел.

Ранее сообщалось, что дом Мишеля Платини во Франции ограбили.