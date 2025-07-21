Легенда сборной Англии был найден без сознания дома и экстренно доставлен в больницу
Пол Гаскойн был доставлен в больницу (Фото: MGE Photos/Mick Ellison)
Бывшего футболиста Ньюкасла, Тоттенхэма, Лацио и сборной Англии Пола Гаскойна госпитализирован в больницу.
Как сообщает The Telegraph, 58-летний англичанин был найден без сознания в собственном доме в пятницу, 18 июля.
Гаскойн был доставлен в реанимацию больницы города Пул.
Сейчас его уже перевели в отделение интенсивной терапии, где он находится в стабильном состоянии. Гаскойн будет оставаться в больнице еще несколько дней.
За свою карьеру Пол дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл два национальных Кубка в составе Рейнджерс. В Англии завоевал Кубок в составе Тоттенхэма.
За сборную Англии Гаскойн провел 57 матчей и забил 10 голов. После карьеры игрока Пол попробовал себя в роли тренера, однако проявить себя не сумел.
