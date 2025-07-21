Легенда сборной Англии был найден без сознания дома и экстренно доставлен в больницу

21 июля, 08:50
Поделиться:
Пол Гаскойн был доставлен в больницу (Фото: MGE Photos/Mick Ellison)

Пол Гаскойн был доставлен в больницу (Фото: MGE Photos/Mick Ellison)

Бывшего футболиста Ньюкасла, Тоттенхэма, Лацио и сборной Англии Пола Гаскойна госпитализирован в больницу.

Читайте также:
Мудрику грозит многомиллионный штраф, если Челси подаст в суд — СМИ

Как сообщает The Telegraph, 58-летний англичанин был найден без сознания в собственном доме в пятницу, 18 июля.

Гаскойн был доставлен в реанимацию больницы города Пул.

Сейчас его уже перевели в отделение интенсивной терапии, где он находится в стабильном состоянии. Гаскойн будет оставаться в больнице еще несколько дней.

Реклама

За свою карьеру Пол дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл два национальных Кубка в составе Рейнджерс. В Англии завоевал Кубок в составе Тоттенхэма.

Читайте также:
Легенда UFC попал в серьезную аварию — его доставили в больницу на вертолете

За сборную Англии Гаскойн провел 57 матчей и забил 10 голов. После карьеры игрока Пол попробовал себя в роли тренера, однако проявить себя не сумел.

Ранее сообщалось, что дом Мишеля Платини во Франции ограбили.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies