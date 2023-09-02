Трансфер в стан принципиального соперника. Бывший голкипер киевского Динамо стал игроком Шахтера

2 сентября, 15:24
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Артур Рудько — игрок Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Артур Рудько — игрок Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

«Горняки» официально объявили о трансфере Артура Рудько, который ранее защищал цвета Динамо Киев.

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Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Отмечается, что голкипер перебрался к «горнякам» на правах свободного агента. Последним клубом Рудько был харьковский Металлист. В прошлом сезоне украинец играл в аренде в Лехе, за который провел шесть матчей.

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Рудько подписал контракт с Шахтером до конца сезона 2023/24.

Стоит отметить, что голкипер является воспитанником киевского Динамо, в составе которого сыграл 26 матчей.

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Также недавно Шахтер арендовал левого защитника сборной Танзании.

Ранее стало известно расписание матчей Шахтера на групповом этапе Лиге чемпионов 2023/24.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер ФК Динамо (Киев)

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