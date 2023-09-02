Трансфер в стан принципиального соперника. Бывший голкипер киевского Динамо стал игроком Шахтера
Артур Рудько — игрок Шахтера (Фото:ФК Шахтер)
«Горняки» официально объявили о трансфере Артура Рудько, который ранее защищал цвета Динамо Киев.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Отмечается, что голкипер перебрался к «горнякам» на правах свободного агента. Последним клубом Рудько был харьковский Металлист. В прошлом сезоне украинец играл в аренде в Лехе, за который провел шесть матчей.
Рудько подписал контракт с Шахтером до конца сезона 2023/24.
Стоит отметить, что голкипер является воспитанником киевского Динамо, в составе которого сыграл 26 матчей.
Также недавно Шахтер арендовал левого защитника сборной Танзании.
Ранее стало известно расписание матчей Шахтера на групповом этапе Лиге чемпионов 2023/24.