Устроил стрельбу. В Бразилии арестовали бывшего игрока Барселоны за непонятную выходку 25 мая, 19:42 Дугласа Сантова могут посадить в тюрьму (Фото:Marca)

Дуглас Сантос, который защищал цвета каталонского клуба, когда те выигрывали Лигу чемпионов в 2015-м году, попал в неприятности. Ранее игроки «Блау Гранос» поздравили российских болельщиков.

Бразилец после прогулки на лодке по озеру Параноа, начал стрельбу на местной стоянке. После совершенного футболист побежал в лес, чтобы спрятать пистолет, который принадлежит его маме, об этом сообщает Marca.

Видео дня

Полиция уже арестовала Сантоса за незаконное использование оружия. Сам пистолет найти еще не удалось. Однако футболист признался, что стрелял в воздух на стоянке. Следствие пока продолжается.

Дуглас Сантос подписал контракт с Барселоной в 2014-м году на пять сезонов. Однако задержался в каталонской команде всего на два года, после чего начал ездить по арендам. В составе сине-гранатовых футболист стал победителем Ла Лиги, Лиги чемпионов и кубка Испании.

Ранее сообщалось, что в Испании футболиста нашли мертвым.