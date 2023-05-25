Устроил стрельбу. В Бразилии арестовали бывшего игрока Барселоны за непонятную выходку

25 мая, 19:42
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Дугласа Сантова могут посадить в тюрьму (Фото:Marca)

Дугласа Сантова могут посадить в тюрьму (Фото:Marca)

Дуглас Сантос, который защищал цвета каталонского клуба, когда те выигрывали Лигу чемпионов в 2015-м году, попал в неприятности. Ранее игроки «Блау Гранос» поздравили российских болельщиков.

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Бразилец после прогулки на лодке по озеру Параноа, начал стрельбу на местной стоянке. После совершенного футболист побежал в лес, чтобы спрятать пистолет, который принадлежит его маме, об этом сообщает Marca.

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Полиция уже арестовала Сантоса за незаконное использование оружия. Сам пистолет найти еще не удалось. Однако футболист признался, что стрелял в воздух на стоянке. Следствие пока продолжается.

Дуглас Сантос подписал контракт с Барселоной в 2014-м году на пять сезонов. Однако задержался в каталонской команде всего на два года, после чего начал ездить по арендам. В составе сине-гранатовых футболист стал победителем Ла Лиги, Лиги чемпионов и кубка Испании.

Ранее сообщалось, что в Испании футболиста нашли мертвым.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Барселона

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