Бывшая звезда УПЛ. Чемпион мира, которого отстранили от футбола за допинг, возобновил карьеру в Италии

Бывший полузащитник харьковского Металлиста и сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес возвращается в футбол после дисквалификации из-за допинга.

37-летний футболист подписал контракт с итальянской Падовой, которая по итогам прошлого сезона вышла в Серию В. Соглашение рассчитано до июня 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

Гомес не сможет тренироваться с новой командой до 19 августа из-за дисквалификации.

В октябре 2023 года Гомеса отстранили от футбола на два года из-за проваленного допинг-теста. По словам аргентинца, он принял сироп одного из своих детей без предварительной консультации с врачами. Это случилось в ноябре 2022 года, когда футболист еще выступал в Севилье.

Последним клубом Гомеса перед дисквалификацией была Монца. Вскоре после отстранения Папу покинул итальянскую команду.

Напомним, в сезоне 2013/14 Гомес выступал за харьковский Металлист, из которого перешел в Аталанту.

В 2022 году хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Всего провел за национальную команду 17 матчей и забил три гола.

