«В восемь лет я продавал наркотики». Звездный английский футболист признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия
Деле Алли (Фото:Трансфермаркт)
Бывший футболист сборной Англии и Тоттенхэма Деле Алли, который сейчас защищает цвета турецкого Бешикташа, откровенно рассказал о своем тяжелом детстве.
Англичанин признался, что в возрасте шести лет к нему приставала мамина подруга, а в восемь он уже начал продавать наркотики.
«Если честно, я не так много говорил о своем детстве. Могу привести несколько примеров, чтобы вы имели представление.
В шесть лет ко мне приставала подруга мамы, которая часто гостила у нас. Мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку набраться дисциплины, потом обратно. В семь я начал курить, в восемь — продавать наркотики.
Старшие говорили, что пацана на велосипеде никто останавливать не будет. Поэтому я ездил по району с мячом, а под ним были наркотики. В 11 меня повесил на мосту соседский мужик".
Однако в жизни футболиста все изменилось, когда его усыновила новая семья.
«В 12 меня усыновила другая семья, и все изменилось. Фантастические люди. Сколько всего они сделали для меня, нельзя желать лучшей семьи. Если Бог создал людей, то это были именно они», — сказал Деле в интервью Гари Невиллу.
В прошлом сезоне англичанин сыграл 13 матчей за Бешикташ и дважды отличился в ворота соперника.
Ранее Гари Невил назвал Зинченко причиной провала лондонского клуба в АПЛ.