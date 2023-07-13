«В восемь лет я продавал наркотики». Звездный английский футболист признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия 13 июля, 14:31 Деле Алли (Фото:Трансфермаркт)

Бывший футболист сборной Англии и Тоттенхэма Деле Алли, который сейчас защищает цвета турецкого Бешикташа, откровенно рассказал о своем тяжелом детстве.

Англичанин признался, что в возрасте шести лет к нему приставала мамина подруга, а в восемь он уже начал продавать наркотики.

«Если честно, я не так много говорил о своем детстве. Могу привести несколько примеров, чтобы вы имели представление.

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В шесть лет ко мне приставала подруга мамы, которая часто гостила у нас. Мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку набраться дисциплины, потом обратно. В семь я начал курить, в восемь — продавать наркотики.

Старшие говорили, что пацана на велосипеде никто останавливать не будет. Поэтому я ездил по району с мячом, а под ним были наркотики. В 11 меня повесил на мосту соседский мужик".

Однако в жизни футболиста все изменилось, когда его усыновила новая семья.

«В 12 меня усыновила другая семья, и все изменилось. Фантастические люди. Сколько всего они сделали для меня, нельзя желать лучшей семьи. Если Бог создал людей, то это были именно они», — сказал Деле в интервью Гари Невиллу.

В прошлом сезоне англичанин сыграл 13 матчей за Бешикташ и дважды отличился в ворота соперника.

Ранее Гари Невил назвал Зинченко причиной провала лондонского клуба в АПЛ.