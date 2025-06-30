Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы покинул мадридский Атлетико

Сесар Аспиликуэта (Фото: ФК Атлетико Мадрид)

Испанский Атлетико объявил о завершении сотрудничества с 35-летним защитником Сесаром Аспиликуэтой.

У футболиста завершился контракт с клубом, сообщает пресс-служба «матрасников».

«Для меня было удовольствием и гордостью быть частью красно-белой семьи. Мне посчастливилось ежедневно работать с невероятной группой людей — как на поле, так и вне его. Спасибо всем им за то, что с самого начала заставили меня почувствовать себя частью этой семьи», — сказал Аспиликуэта в своем прощальном обращении.

Аспиликуэта провел в Атлетико два последних сезона, отыграв 54 поединка во всех турнирах.

Испанец 11 лет был футболистом лондонского Челси (2012−2023), за который провел более 500 матчей. В составе английской команды он завоевал ряд трофеев, в частности дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Мы писали, что клуб из Италии не продлил контракт с бывшей звездой сборной Украины.

