В документе, который недавно появился на сайте Генеральной прокуратуры, речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Также сообщается об обвинении в организации составления и выдачи заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Согласно подозрению, примерно в мае 2015-го у Андрея Павелко возник умысел незаконно завладеть средствами, которые принадлежали ФФУ [Федерация футбола Украины, сейчас — УАФ]. Утверждается, что деньги, которые поступали от УЕФА в течение 2015−2016 годов, были зачислены на банковский счет компании Newport Management LTD в пользу неустановленных лиц.

По заключению экспертизы, размер убытков, заданных ФФУ вследствие осуществления компанией Newport Management LTD перечисления средств на счета фирм из других стран в период с 17.04.2015 до 01.12.2016 составляет 9,32 млн евро (253,5 млн гривен по курсу НБУ на 01.12.2016).

Отмечается, что Павелко понимал, что самостоятельно он не сможет незаконно завладеть деньгами, поэтому решил привлечь других соучастников преступлений. Чтобы выполнить свой план, экс-президент УАФ убедил Владимира Генинсона, Екатерину Краснокутскую, Евгению Сагайдак и Юрия Записоцкого «в возможности быстрого незаконного обогащения путем совершения преступлений и эффективной конспирации незаконной деятельности.

Павелко якобы определил, кто и какие роли будет выполнять, на что получил их добровольное согласие на участие в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц.

Также сообщается, что к выполнению правонарушений было привлечено еще не менее 25 человек, которые подготовили, подписали, заверили печатями инвойсы от имени должностных лиц компаний-нерезидентов Украины, получили на счета предприятий средства, выделенные УЕФА для ФФУ.



Напомним, что Андрей Павелко с ноября 2022 года находится под следствием по делу о хищении средств на строительство завода по изготовлению искусственных полей.

С середины июня 2023 года до конца февраля 2024-го Павелко находился под стражей. Бывший президент УАФ вышел из СИЗО 29 февраля 2024 года, а затем покинул Украину, воспользовавшись инвалидностью как основанием для выезда за границу.

Весной этого года в УАФ назвали сумму, которую потеряла за период президентства Павелко — его защита назвала аудит манипуляцией.