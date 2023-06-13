«Мудрик — быстрый блондин из Шахтера». Бывший тренер Днепра забросал лестью молодых украинских футболистов 13 июня, 10:07 Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Берн Штанге, который в свое время работал в Днепре, поделился мыслями относительно игры игроков сборной Украины Михаила Мудрика и Ильи Забарного, выступающих в английской Премьер-лиге.

По словам немца, он удивлен возможностями Мудрика, однако считает, что игроку нужно много работать.

«Я бы не боялся за них. У вас новое поколение — свободное, раскованное, у них нет железного занавеса в головах. Мудрик — это скоростной блондин из Шахтера? Я его помню и поражен его возможностями. Но раскрыть его — еще надо уметь, это очевидный талант».

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Также специалист добавил, что украинский защитник Илья Забарный имеет все, чтобы играть на высоком уровне.

«Забарный — молодой парень. Замечательные задатки. У них есть все, чтобы играть, и из того, что я видел в последние годы в еврокубках от Шахтера и Динамо, в Европу должны быть выгодно проданы еще около десятка игроков», — сказал Штанге Fanday.

Напоминаем, что Мудрик сыграл 15 матчей в АПЛ за Челси и отдал две голевые передачи. На счету Забарного пять матчей за Борнмут в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик удивил своим решением нового главного тренера Челси.