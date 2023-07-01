«Ему нужна помощь». Бывший тренер киевского Динамо заявил о беспомощности Артема Милевского 1 июля, 13:41 Артем Милевский (Фото:Instagram)

Бывший наставник Динамо Киев Александр Хацкевич поделился мыслями относительно теперешнего образа жизни экс-футболиста Артема Милевского.

В интервью YouTube-каналу SportArena Хацкевич рассказал, что у Артема после окончания карьеры тяжелые времена, но ему срочно нужно взять себя в руки.

«Как сейчас Милевский? Я ожидал лучшего, конечно. Понятно, что тяжелые времена после завершения карьеры, но надо оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артему Милевскому, которого мы знали.

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Понятно, что он уже не будет футболистом, но имел достаточно серьезный проект в YouTube. Но прежде всего нужно начать с себя"

Также тренер отметил, что готов помочь Милевскому в любой момент.

«Я знаю, что человеку надо помочь. Вот и все. Сегодня ему нужна помощь. Когда он был футболистом, то обжегся со своими друзьями. Сегодня, может, он снова попал не в ту компанию, которая нужна. Но всегда есть люди, которые готовы помочь. То, что я увидел — я с удовольствием помогу.

Да, мы не лучшие друзья, но мы друзья все равно. А у меня уже есть больше жизненного опыта, поэтому… Сгореть можно очень быстро, если рядом не будет людей, которые помогут тебе и направят. То, что я увидел — нужна помощь", — сказал Хацкевич.

Напомним, что Милевский недавно жестко обратился к российским оккупантам, назвав их клоунами.

Ранее сообщалось, что бывший футболист нагрубил своей подписчице в Instagram после троллинга.