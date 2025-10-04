«Буяльский мог бы играть в топ-командах»: бывший ассистент Зидана в Реале назвал лучших игроков Динамо

Давид Беттони, который в 2014—2021 годах вместе с главным тренером Зинедином Зиданом работал в Реале, поделился мыслями о футболистах Динамо.

Французский специалист отметил четырех полузащитников и одного защитника киевлян.

«Буяльский, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Дубинчак. Буяльский вообще мог бы играть в топовых европейских командах, но он уже возрастной футболист. Меня расстроило, что есть индивидуально неплохие футболисты, но, несмотря на громкое имя в Европе, нет идентичности, которая была раньше», — цитирует Давида Tribuna.com.

Отметим, что сейчас Динамо занимает второе место в УПЛ после семи туров. 5 октября в 15:30 столичная команда сыграет против харьковского Металлиста 1925.

В украинской Премьер-лиге Бело-синие не могут победить уже три матча подряд, а на неделе команда Александра Шовковского проиграла английскому Кристал Пелесу (0:2) в первом туре общего этапа Лиги конференций.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему увольнение главного тренера не поможет Динамо остановить серию неудач.