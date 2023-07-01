У бывшего тренера сборной Украины по футболу обнаружили рак — СМИ

1 июля, 08:20
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Фоменко (Фото:ФК Металлист)

Фоменко (Фото:ФК Металлист)

Экс-наставник национальной сборной Украины Михаил Фоменко сообщил, что болеет онкологическим заболеванием.

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Об этом специалист сказал SportNews, которые связались с ним, чтобы узнать, как он живет и обсудить результаты главной команды страны.

«Не могу говорить, онкология, лечусь», — сообщил Фоменко.

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74-летний Михаил Фоменко возглавил сборную Украины после домашнего чемпионата Европы в 2012 году. Тренеру не удалось вывести украинскую команду на Чемпионат мира в Бразилию, но он сумел пробиться на Евро-2016 во Франции, после которого покинул сборную и больше не тренировал.

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Фоменко также работал с Динамо, Кривбассом, Вересом, ЦСКА, Металлистом, запорожским Металлургом и другими коллективами.

Ранее сообщалось, что ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная поднялась на шесть позиций.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Михаил Фоменко

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