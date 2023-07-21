«Мы ведем войну с агрессором». Бывший украинский футболист раскаялся за свою неоднозначную позицию относительно войны в Украине 21 июля, 17:07 Алексей Гай в 2016 году перешел в Кубань (Фото:ФК Олимпик)

Алексей Гай, который должен был войти в тренерский штаб донецкого Шахтера, извинился за то, что не считал Россию агрессором после 2014-го года.

Бывший футболист Шахтера также заявил, что сожалеет о том, что понял однозначные вещи для каждого украинца только после начала полномасштабного вторжения.

«Недавно я собрался с силами, и перечитал свое интервью от 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко ошибается.

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Сегодня я жалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца. Я искренне извиняюсь у всех, кто уже в 2014-м понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ", — сказал Гай в комментарии ТаТоТаке.

Отметим, что в декабре 2014 года, выступая за донецкий Олимпик, Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, Алексей переехал в Россию, где два года играл за Кубань.

Ранее украинский журналист объяснил, почему Шахтер отказался от кандидатуры Алексея Гая в роли помощника главного тренера.