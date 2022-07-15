Неизменный курс русского корабля. Спортивный арбитражный суд отклонил жалобу России на ее отстранение в турнирах УЕФА и ФИФА 15 июля, 16:04 Россия и в дальнейшем не будет представлена в турнирах УЕФА и ФИФА (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции России на запрет участия ее команд в турнирах под эгидой УЕФА, а также ФИФА, и в частности клубов Зенит, Сочи, ЦСКА и Динамо Москва в новом сезоне еврокубков.

Как отмечает релиз CAS, Комиссия суда определила, что эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые ФИФА и УЕФА должны были реагировать.

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Комиссия также постановила, что обе организации действовали в рамках полномочий, предоставленных им в соответствии с их соответствующими уставами и положениями.

CAS сочел излишним характеризовать природу конфликта между Россией и Украиной, на чем настаивала первая, а сосредоточилась только на последствиях такого конфликта для турниров.

Комиссия добавила, что считает прискорбным то, что нынешние военные действия в Украине, за которые российские футбольные команды, клубы и игроки сами не несут ответственности, в силу решений ФИФА и УЕФА оказали такое неблагоприятное воздействие на них и российский футбол в целом, но, по ее мнению, эти последствия были компенсированы необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий для остального мира.

Сообщалось, что этот вердикт может задать тон аналогичным апелляционным делам, рассматриваемым в CAS между Россией и руководящими органами олимпийского спорта.

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