В 2017 году Камерай попал в академию итальянского Ювентуса, где подавал большие надежды.

Футболист привлекался к тренировкам с первой команды, где в то время был Криштиану Роналду. На нападающего претендовали сборные Швейцарии и Косово, а ведущие клубы Европы наблюдали за его развитием.

Через пару лет вингер покинул Ювентус. Затем были выступления за Лугано, СК Кринс, КФ Дукаджини и Цуг 94, но в итоге задержаться в каком-то из клубов не сумел.

В прошлом году, когда ему было 25 лет, Камерай завершил карьеру футболиста.

К себе он привлек внимание тем, что опубликовал пост в TikTok, где показал себя с Роналду, а затем — на строительной площадке.

Фото: tiktok.com/@cendrimkameraj

Отметим, что публикация Камерая стала вирусной, ведь ее просмотрело более 11 миллионов человек.

