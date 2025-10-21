Тренировался с Роналду: один из главных талантов Ювентуса покинул футбол и начал работать на стройке — фото
Цендрим Камерай работает на строительной площадке (Фото: tiktok.com/@cendrimkameraj)
Воспитанник Ювентуса Цендрим Камерай сменил профессию, ведь не смог построить футбольную карьеру.
В 2017 году Камерай попал в академию итальянского Ювентуса, где подавал большие надежды.
Футболист привлекался к тренировкам с первой команды, где в то время был Криштиану Роналду. На нападающего претендовали сборные Швейцарии и Косово, а ведущие клубы Европы наблюдали за его развитием.
Через пару лет вингер покинул Ювентус. Затем были выступления за Лугано, СК Кринс, КФ Дукаджини и Цуг 94, но в итоге задержаться в каком-то из клубов не сумел.
В прошлом году, когда ему было 25 лет, Камерай завершил карьеру футболиста.
К себе он привлек внимание тем, что опубликовал пост в TikTok, где показал себя с Роналду, а затем — на строительной площадке.
Отметим, что публикация Камерая стала вирусной, ведь ее просмотрело более 11 миллионов человек.
Ранее Коноплянка рассказал, при каком условии возобновит карьеру.