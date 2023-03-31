Команда мечты. ChatGPT составил сборную из лучших футболистов всех времен — фото

31 марта, 11:37
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Пеле и Марадона ожидаемо оказались в сборной (Фото:Пеле via Instagram)

Пеле и Марадона ожидаемо оказались в сборной (Фото:Пеле via Instagram)

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT назвал символическую футбольную команду из лучших игроков всех времен.

Об этом сообщает score90 в Instagram.

По версии чат-бота, место в воротах занял Джанлуиджи Буффон, который все еще играет за Парму в возрасте 45 лет.

Кафу, победитель чемпионата мира 2002 года, является правым защитником, Франко Барези и Франц Беккенбауэр заняли место в центре защиты, а Паоло Мальдини – левый защитник команды.

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Герой чемпионата мира 1998 года Зинедин Зидан оказался в полузащите вместе с Йоханом Кройффом и Диего Марадоной.

Трехкратный чемпион мира Пеле находится в атаке вместе с современными звездами – Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко попал в символическую сборную Европы по версии The Athletic.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Зинедин Зидан Диего Марадона Пеле Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон ChatGPT

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