Английская Премьер-лига отстранила Абрамовича от управления Челси

12 марта, 17:01
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Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Английская Премьер-лига (АПЛ) отстранила российского владельца Челси Романа Абрамовича от управления лондонским клубом из-за санкций правительства Великобритании.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Отмечается, что это решение не отразится на жизнедеятельности футбольного клуба.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги дисквалифицировал Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба Челси.

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Решение совета не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи, как это предусмотрено условиями лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», - говорится в заявлении клуба.

10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

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Теги:   Футбол ФК Челси Роман Абрамович Английская Премьер-лига

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