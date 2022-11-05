Челси — Арсенал. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги

5 ноября, 14:15
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Арсенал на 10 очков опережает Челси (Фото:REUTERS/Catherine Ivill)

Арсенал на 10 очков опережает Челси (Фото:REUTERS/Catherine Ivill)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Арсеналом.

Матч Челси — Арсенал состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж 6 ноября в 14:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 13:30.

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Что нужно знать про Челси перед матчем:

  • занимает 6 место с отставанием в 10 очков от соперника;
  • вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;
  • потерпел одно поражение в последних 11 играх во всех турнирах при 7 победах;
  • не сыграют вратарь Кепа, защитники Фофана, Чилуэлл, Джеймс, полузащитник Канте (травмы).
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Что нужно знать про Арсенал перед матчем:

  • лидирует в АПЛ с отрывом в два очка от ближайшего преследователя Манчестер Сити;
  • вышел в 1/8 финала Лиги Европы;
  • потерпел одно поражение в последних 12 играх во всех турнирах при 10 победах;
  • не сыграет полузащитник Смит Роу (травма). Его украинский коллега по амплуа Зинченко в строю.

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Кулибали — Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Кукурелья — Маунт, Хаверц, Стерлинг

Арсенал: Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни — Эдегор, Партей, Джака — Сака, Жезус, Мартинелли

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига

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