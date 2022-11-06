Челси — Арсенал. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги 6 ноября, 01:10 Арсенал рассчитывает вернуться в лидеры АПЛ (Фото:REUTERS/Catherine Ivill)

НВ следит за ходом игры 15-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Арсеналом. Начало — в 14:00 по киевскому времени сегодня, 6 ноября.



Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Кулибали — Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Кукурелья — Маунт, Хаверц, Стерлинг

Арсенал: Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни — Эдегор, Партей, Джака — Сака, Жезус, Мартинелли

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Матч пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Челси занимает 7-е место с отставанием в 10 очков от соперника. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.

Клуб потерпел одно поражение в последних 11 играх во всех турнирах при 7 победах. За коллектив не сыграют вратарь Кепа, защитники Фофана, Чилуэлл, Джеймс, полузащитник Канте (травмы).

Арсенал занимает 2 месте в АПЛ с отставанием в один балл от лидера Манчестер Сити. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе.

Клуб потерпел одно поражение в последних 12 играх во всех турнирах при 10 победах. За коллектив не сыграет полузащитник Смит Роу (травма), тогда как его украинский коллега по амплуа Зинченко в строю.

Статистика знает 206 поединков между соперниками. 66 раз выиграл Челси, 80 — Арсенал. Еще 60 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Челси — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 2,62, то, что выиграет Арсенал, оценивается в 2,70, ничья — в 3,20.