Бенфика Трубина и Судакова уступила Челси в Лиге чемпионов

Во вторник, 30 сентября, лондонский Челси минимально одолел Бенфику во втором туре Лиги чемпионов.

Челси — Бенфика 1:0

Гол: Риос, 18 (автогол)

Удаление: Жоао Педро, 90+6 (вторая желтая)

Поединок начался живо, и обе команды имели возможности открыть счет. Больше повезло хозяевам: Ричард Риос после прострела Алехандро Гарначо срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме «орлы» пытались отыграться, однако так и не сумели пробить оборону лондонцев.

Отметим, что Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут, а Георгий Судаков был заменен на 77-й минуте.

Это первая победа для Челси в нынешней Лиге чемпионов. Бенфика же потерпела второе поражение подряд.

